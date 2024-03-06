Минздрав: в Подмосковье стали меньше употреблять алкоголь

За год потребление алкоголя в Подмосковье сократилось на 20 процентов, говорится на сайте Минздрава Московской области.

В январе 2023 года показатель составлял 9,3 литра этанола на душу населения, а в январе 2024-го он сократился до 7,2 литра, говорится в сообщении.«”Коэффициент, показывающий употребление алкоголя, за год снизился более чем на 20%. Наркологическая служба проводит большую работу, которая приносит результат”, – цитирует издание “Вести Подмосковья” главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Московской области Виталия Холдина.

Он отметил, что профилактические беседы проводятся не только со школьниками и студентами, но и со взрослыми.

Радио Sputnik также сообщало, что в России предлагают запретить продажу алкоголя в прикассовой зоне.

Взято отсюда.