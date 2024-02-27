А дальше начинается интересное: чем обернется создание Европой “коалиции”

Европейские элиты, затягивающие свои страны в большую войну из-за Украины, должны понимать, что воевать им нечем, считает политолог, кандидат политических наук Дмитрий Евстафьев.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что лидеры европейских государств обсудили возможность отправки сухопутных войск в помощь Киеву, консенсус не достигнут, но “в развитии ситуации ничего не может быть исключено”. Кроме того, Макрон сообщил о создании коалиции стран Европы для поставок Украине ракет среднего и дальнего действия.«”По поводу коалиции по поставкам дальнобойных ракет. Я думаю, что не разглашу никаких тайн, если скажу, что всем давно известно, кто состоит в этой коалиции. В ней состоят Франция и Великобритания, которые уже давно посылают киевскому режиму эти самые дальнобойные ракеты. Пытались в эту историю сильно затянуть Германию и США, но пока точно не получилось с Германией, и уже точно не получается с Соединенными Штатами Америки. Вот такая замечательная коалиция желающих пойти на эскалацию. А дальше начинается интересное. Даже до, прямо скажем, не очень дальновидных европейских элит <…> доходит, что начинается переход всей ситуации в большую европейскую войну. <…> А теперь вопрос: ну и чем они будут воевать?”, – сказал Дмитрий Евстафьев в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

На США не приходится надеяться, продолжил политолог.«”Разговоры в Америке про снарядный голод процентов на 75 – от лукавого, есть у них снаряды, но их нет для Украины. Они есть для Тайваня, есть для Израиля, они есть для самих США, ежели чего. Но для Украины их становится все меньше и меньше. А вот в Европе снаряды вымели, я вас уверяю, даже из-под плинтуса. Европейская военная промышленность? Да, запускают они военную промышленность, но раньше конца 2024 года она не заработает”, – добавил Дмитрий Евстафьев.

Эфир программы слушайте здесь.Профессор смотрит в мiръВоинственный Макрон, Украина и БРИКС, конфискация российских активов11:04

Взято отсюда.