А мог и послать. Путин ответил Макрону на идею “олимпийского перемирия”

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“Мы готовы рассматривать варианты”. Владимир Путин, уже ошеломительно переизбранный, не стал сразу посылать Эммануэля Макрона с его затеей “олимпийского перемирия” на Украине на три веселых буквы – в МОК то есть, объявивший российскому спорту войну на уничтожение и совершенно не планирующий ее приостанавливать даже на время международных летних Игр в Париже. Но уточнил при этом, что “при любой ситуации мы будем исходить исключительно из интересов России”, что для Макрона и ему подобных, собственно, и значит: “Отвали!”, поскольку уже само по себе сочетание “интересы России” оскорбляет их либеральный западный слух.

Жаль, уже не проверим, проводись Олимпиада не во Франции, был бы ее президент столь миролюбив. Шкурное, иначе говоря, у него “миролюбие”. К тому же, что флюс – его полнота односторонняя. Предложение он адресует лишь нам, хотя на Украине стреляем не только мы. И это не единственное из Козьмы Пруткова, что идеально ему подходит. Есть еще и фонтан, который надо бы заткнуть, чтобы отдохнул. А то даже его союзники уже признают, что льет он воду на мельницу Путина, угрозой наземной операции против российской армии крепко сплотив русских вокруг национального лидера.

Но Маню предпочитает цитировать Черчилля. “Роль Франции, – декламирует, – быть нервом войны”. Вот только нервы шалят. Нам, значит, предлагает притормозить, а сам не исключает, что придется ввести войска на Украину. Не летом ли? Все-таки зима – это как бы не их время, а тут, если мы поведемся, все для них так удачно совпадет. Но не поведемся. Была бы это Олимпиада – еще бы подумали, а так – одно название. И факел их надо зажигать не в Афинах, а в Содоме, ну или, на худой конец, от статуи Свободы. И девиз “быстрее, выше, сильнее” они сначала извратили, добавив “вместе” (с ЛГБТ в смысле), а затем уточнили, что еще и “против” – России.

Наконец, и с кольцами у них не все в норме. Это у нас оно не раскрылось, а у них сжалось, потому и хотят под любым предлогом остановить наше продвижение. Хотя нет ничего проще. Отзовите своих вояк, коими Украина кишит, заберите у нее свое вооружение, и просить о перемирии не придется. К вашим Играм мы все устроим. А так, прежде чем нам такое предлагать, предложил бы парижанам ради Олимпиады отказаться от борьбы с крысами и клопами. Да, те совсем обнаглеют и расплодятся, но Макрон и на фронте к тому же стремится. Чтобы потом повторить Олланда и признаться, что пока русские держали паузу, укронацисты перевели дух и собрались с силами.

Нет уж, как сказал Юрий Деточкин, “я уже убедился, как ты отвечаешь на мою доброту”. Берегись, в общем, автомобиля. Особенно, если это – наша военная машина. Олимпийский принцип – это, конечно, хорошо, но в ратном деле для нас главное – победа, тем более если это мы – быстрее, выше, сильнее. Тот же, кто все еще ярится перейти Рубикон, может оказаться лишь глубже, ибо в его случае эта река впадает не в Адриатическое море, а в Березину.На граниЭффект разорвавшийся жабы. Макрон опять грозит не дать России победить16 марта, 00:54

Взято отсюда.