“Abrams’ы будут гореть”. Российский боец рассказал об уничтожении танка

Оператор российского FPV-дрона “Упырь” с позывным “Рассвет” рассказал, как уничтожил танк Abrams – первый с начала СВО.«

"Первым дроном поразили его заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше, к задней части, под башню также, и все – произошел подрыв боекомплекта", – описал "Рассвет" детали операции на видео, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, танк почему-то ехал очень медленно и по открытой местности.«”Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут просто неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно”, – отметил “Рассвет”.

Каждый боец расчета, участвовавший в операции, выполнил свою задачу “так, как должен был”, подчеркнул оператор дрона.«”Abrams’ы будут и дальше гореть, они должны гореть дальше. Обязаны!” – заключил боец.

Ранее радио Sputnik раскрыло подробности уничтожения еще одного танка Abrams под Авдеевкой.

Взято отсюда.