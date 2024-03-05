реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Abrams’ы будут гореть”. Российский боец рассказал об уничтожении танка

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

"Abrams'ы будут гореть". Российский боец рассказал об уничтожении танка

Оператор российского FPV-дрона “Упырь” с позывным “Рассвет” рассказал, как уничтожил танк Abrams – первый с начала СВО.«

"Первым дроном поразили его заднюю часть, под башню, и сразу же остановили его. Незамедлительно подняли второй борт, влетели немножко повыше, к задней части, под башню также, и все – произошел подрыв боекомплекта", – описал "Рассвет" детали операции на видео, опубликованном Минобороны РФ.

По его словам, танк почему-то ехал очень медленно и по открытой местности.«”Ребята, наверное, очень поверили в себя, что они едут просто неуязвимые. А в итоге не было никакой сложности его поразить абсолютно”, – отметил “Рассвет”.

Каждый боец расчета, участвовавший в операции, выполнил свою задачу “так, как должен был”, подчеркнул оператор дрона.«”Abrams’ы будут и дальше гореть, они должны гореть дальше. Обязаны!” – заключил боец.

Ранее радио Sputnik раскрыло подробности уничтожения еще одного танка Abrams под Авдеевкой.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм

6 марта в Алтайском крае потеплеет до +5 градусов, но подует ветер

Весна. Март. Погода Фото: pexels.com Накануне длинных мартовских выходных в…

Узнать больше

“Добиться мира на Украине”. Сийярто раскрыл цель встречи Орбана и Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан планирует обсудить с претендентом на пост…

Узнать больше

“Надеюсь, месяцы”. Балицкий о сроках освобождения Запорожской области

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил надежду на полное освобождение…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp