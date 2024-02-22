Адвокат: российские деньги – лакомый кусок, к которому тянутся жадные руки

Группа экспертов по правовым вопросам, практикующих в Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландах, Великобритании и США, полагает, что конфискация замороженных активов РФ будет законной мерой, разрешенной международным правом. Соответствующее письмо было направлено странам G7, сообщило агентство Bloomberg.

“В своем письме эксперты по правовым вопросам рекомендуют государствам, которые заморозили эти активы, передать их международному механизму под их юрисдикцией, который затем мог бы передать депонированные активы для поддержки программ по смягчению ущерба и помощи восстановлению Украины”, пишет агентство.

В эфире радио Sputnik адвокат по международному праву Мария Ярмуш напомнила, что подавляющее большинство замороженных российских активов находится в юрисдикциях стран Евросоюза, и в ЕС до сих пор не нашли способа их конфискации.«”Чиновники Евросоюза на уровне министров финансов, глав минюстов понимают, что изымать российские активы нельзя. Они пытаются это сделать с весны 2022-го года, но пришли к выводу, что механизмов, обосновывающих право это сделать, не существует. Кроме того, они понимают: изъятие этих активов приведет к тому, что евро рухнет и перестанет быть резервной валютой для других инвесторов, а также это изъятие обрушит экономики стран Евросоюза”, – отметила Ярмуш.

Эксперты, которых привлекли сторонники изъятия активов для написания письма, ни за что не отвечают, продолжила она.«”Нашли неких специалистов – консультантов по юридическим вопросам, людей со стороны, не являющихся чиновниками, и дали им задание как-то это обосновать… Примечательно, что эти люди не несут никакой ответственности, но чиновники Евросоюза будут ссылаться на их заключение, чтобы обосновать свои возможные дальнейшие действия. Изъять (российские активы) они, скорее всего, не решатся, но могут попробовать использовать прибыль с замороженных денег”, – предположила адвокат по международному праву.

Упоминание о том, что эти средства могут быть переданы Киеву – лишь предлог, об Украине сторонники конфискации активов думают в последнюю очередь, считает она.«”Я думаю, что направление на помощь Украине этих денежных средств у них стоит в последнюю очередь. Конечно, они хотят их использовать прежде всего в своих интересах. Это очень лакомый кусок, и к нему тянутся жадные руки”, – сказала Мария Ярмуш.Итоги. ВечерОтвет РФ на конфискацию активов, запасной план Зеленского и автошколы18:35

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