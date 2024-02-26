Актер Канахин* заочно приговорен к пожизненному сроку за госизмену

Актера Кирилла Канахина*, участвовавшего в нападении на Брянскую область в составе “Русского добровольческого корпуса”**, Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.«

"Канахин* Кирилл Николаевич признан виновным по статье 275 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы", – сказала собеседница информагентства.

Второго марта 2023 года с территории Украины в Климовский район Брянской области проникли диверсанты. Они обстреляли два автомобиля, в одном из которых дети ехали в школу. Водитель машины погиб. МВД РФ объявило Канахина* в розыск.

Актер снимался в сериалах “Глухарь-3”, “Участковый” и некоторых других.

Накануне радио Sputnik сообщало о пресечении системой ПВО попыток террористических атак над Белгородской областью и Черным морем.

Взято отсюда.