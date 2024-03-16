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Американские СМИ: истребители F-16 не принесут ВСУ пользы по двум причинам

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Американские СМИ: истребители F-16 не принесут ВСУ пользы по двум причинам

Ничтожное количество истребителей F-16 не поможет ВСУ победить российскую армию, пишет американский журнал The National Interest.«”Если говорить прямо, то F-16 не будут иметь никакого значения на Украине по нескольким причинам. Во-первых, эти самолеты – подержанные истребители, срок эксплуатации которых подходит к концу. Отправка старых самолетов в воздушный бой на высоких скоростях не сулит украинцам ничего хорошего. Во-вторых, Киеву передают мизерное количество F-16, а это значит, они не принесут существенной пользы”, — сказано в статье.

По словам обозревателя, по своим характеристикам упомянутый американский истребитель значительно уступает модернизированным за последние годы российским аналогам, как следствие, украинские летчики будут использовать F-16 крайне редко.

На уходящей неделе газета The New York Times сообщала, что летом украинские военные смогут поднять в воздух лишь шесть истребителей F-16.

Радио Sputnik писало, о каких проблемах с “хрупкими” F-16 Украину предупредили в США.

Взято отсюда.

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