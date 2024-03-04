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Американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в ДНР

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Американские СМИ раскрыли причину потери ВСУ танков Abrams в ДНР

После отступления из Авдеевки 47-я бригада ВСУ – главный оператор американской гусеничной техники на Украине – отошла к западу, к населенному пункту Бердычи, где из-за нехватки артиллерии теряет в боях с российскими штурмовыми группами лучшую технику, включая танки Abrams, пишет журнал Forbes.«”Это опасная работа для утомленных солдат 47-й бригады, которые уже девять месяцев находятся в бою практически без перерыва. Всего за последние две недели бригада потеряла два Abrams М1, несколько Abrams М2 и два Assault Breacher (машина для разминирования на базе Abrams, – ред.): возможно, пять процентов своей лучшей бронетехники. Неясно, сколько экипажей спаслось до того, как их машины сгорели… Очевидно, что нехватка артиллерии 47-й бригады вынуждает ее вести бой на ближней дистанции, а не на дальней, и рисковать своими М-1, М-2 и Assault Breacher”, – говорится в статье.

По данным автора, российские войска пытаются сформировать в этом районе плацдарм для развития наступления – после бомбардировок фугасными авиабомбами они атакуют украинские позиции, используя колесные БТР-80.

Ранее радио Sputnik опубликовало видеозапись уничтожения танка Abrams дронами “Упырь”.Итоги. ВечерОтрицание Германии, дальнобойные ракеты для Киева и визит главы МАГАТЭ19:04

Взято отсюда.

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