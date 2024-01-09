Украинские Воздушные силы не смогут восполнить потерю самолетов Су-27, уничтоженных за последнее время российскими военными, пишет американское издание Military Watch Magazine.«”Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь”, – говорится в материале.

При этом авторы указывают, что украинские Воздушные силы фактически утратили не только технику, но и квалифицированных летчиков.

Отмечается также, что большие потери ВВС Украины связаны с применением российскими Воздушно-космическими силами самолетов Су-35, превосходящих по оснащению Су-27 и Миг-29, которые находятся на вооружении ВСУ.

На минувшей неделе радио Sputnik писало, что, по данным СМИ, атаковать Крым пытались управляемые летчиками НАТО истребители F-16.

Взято отсюда.