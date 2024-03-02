Украинские власти могут согласиться на мирные переговоры с Россией на фоне неудач ВСУ на передовой, считает обозреватель американского издания Responsible Statecraft Коннор Эколс.

Он отметил, что в жесткой позиции Киева по вопросу переговоров с Москвой наметился небольшой сдвиг. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности пригласить российских делегатов на конференцию по “формуле мира”.«

"Это знак того, насколько отчаянной становится ситуация для Вооруженных сил Украины, которые недавно спешно сбежали из Авдеевки", – написал Эколс.

Обозреватель отметил, что проблемы с американским финансированием также подталкивают Украину к мирному урегулированию кризиса, поскольку конгресс США уже несколько месяцев не может согласовать новую военную помощь ВСУ.«”По мере того, как сгущаются тучи, пришло время для мирных переговоров”, – заключил Эколс.

Радио Sputnik сообщало, что помощник президента РФ Владимир Мединский выразил готовность поехать на переговоры с Украиной.

Взято отсюда.