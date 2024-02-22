Генерал-майор американской армии Кертис Тейлор высоко оценил работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России, отметив, что ее действия затрудняют маневры и позволяют уничтожать командные пункты ВСУ, пишет газета The Washington Post.«”Российская артиллерия затруднила маневрирование, а командные пункты она делает нежизнеспособными”, – приводит издание слова с одного из слайдов, представленных на брифинге Тейлора.

В статье говорится об адресованных военнослужащим ВСУ предупреждениях, что большая часть находящегося на передовой электронного оборудования является потенциальной целью. Солдатам также предписано не пользоваться мобильными телефонами.

Тейлор сравнивает исходящую от них угрозу с той, которую представляло курение сигарет на линии фронта во время Второй мировой войны, когда силы противника искали ярко-оранжевые огоньки от дыма, помогающие идентифицировать цели.«”Я думаю, что наша зависимость от мобильных телефонов не менее опасна. Это новая сигарета в окопе”, – сказал американский генерал.

Радио Sputnik ранее писало, что в Германии перечислили причины успеха российской армии.

Взято отсюда.