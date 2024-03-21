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Американский журналист Херш: диалог по Украине сорвался из-за угроз США

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Американский журналист Херш: диалог по Украине сорвался из-за угроз США

Россия и Украина могли начать переговоры по урегулированию конфликта несколько месяцев назад, но в этом случае США пригрозили Владимиру Зеленскому лишением финансирования на невоенные нужды, заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

В своем блоке в Substack он ссылается на осведомленных американских должностных лиц и отмечает, что в Вашингтоне продолжают отвергать возможность значительного прогресса в мирных переговорах между конфликтующими сторонами, признавая, что у Киева “мало шансов” на какой-либо успех.«”Мы были на пороге начала разумных переговоров несколько месяцев назад, до переизбрания (президента РФ) Владимира Путина и военной деградации Зеленского. Однако руководство США предъявило Зеленскому ультиматум: “Никаких переговоров или урегулирования, иначе мы не поддержим ваше правительство 45 миллиардами долларов невоенных средств, которые Украина получает ежегодно””, – рассказал источник журналиста.

По его словам, которые приводит РИА Новости, президент США Джо Байден сделал ставку на противостояние “российской угрозе” НАТО, и “ни при каких обстоятельствах” не изменит этот курс.«

"У Украины нет пути к победе, и (конфликт, – ред.) завершится тем, что Путин станет исторической иконой в России, который вернет национальную жемчужину, то есть Харьков, у Запада", заключил собеседник Херша.

Радио Sputnik писало, как Турция отреагировала на информацию о якобы запланированных на март переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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