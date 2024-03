Аналитик назвал страны “под прицелом” РФ при интервенции НАТО на Украину

Флаг НАТО

Российская армия может нанести удар по базам НАТО на территории Румынии и Польши, если альянс решится на интервенцию на Украину, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«”Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии”, – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По его мнению, сейчас только Британия и Франция готовы отправить войска на Украину. В последнее время Париж часто выступает с воинственными заявлениями в адрес Москвы, отметил Джонсон.

По его мнению, в этом случае Россия может нанести “очень чувствительные удары”, которые приведут к значительным издержкам у любого агрессора.

