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Аналитик назвал страны “под прицелом” РФ при интервенции НАТО на Украину

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Аналитик назвал страны "под прицелом" РФ при интервенции НАТО на Украину

Флаг НАТО

Российская армия может нанести удар по базам НАТО на территории Румынии и Польши, если альянс решится на интервенцию на Украину, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.«”Россия не будет использовать ядерное оружие, у нее есть конвенциональные ракеты, которые могут ударить по узлам снабжения и базам в Польше и Румынии”, – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

По его мнению, сейчас только Британия и Франция готовы отправить войска на Украину. В последнее время Париж часто выступает с воинственными заявлениями в адрес Москвы, отметил Джонсон.

По его мнению, в этом случае Россия может нанести “очень чувствительные удары”, которые приведут к значительным издержкам у любого агрессора.

Радио Sputnik также писало, что в США заговорили о “единственном рациональном решении” в отношениях с Россией.

Взято отсюда.

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