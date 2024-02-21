Анатолий Вассерман о старшем лейтенанте Владиславе Турубаре

В рамках спецпроекта “День героев на радио Sputnik”, посвященного участникам СВО на Украине и героям Великой Отечественной войны.

Старший лейтенант Владислав Турубара – уроженец Крыма, выпускник Тюменского высшего военно-инженерного училища – участвовал в СВО с первого дня. Был командиром разведгруппы бригады специального назначения, действовавшей в Херсонской области. В течение нескольких месяцев группа Турубары вскрыла более 50-ти расположений противника, установила десятки минно-взрывных заграждений в его тылу, уничтожила значительное количество личного состава и бронетехники, добыла ценные разведывательные сведения. 29 августа 2022 года ВСУ начали контрнаступление на занятые подразделением Турубары позиции. Командир прикрывал отход своих бойцов, когда его настиг удар украинской артиллерии. Ему было 24 года. Указом президента Российской Федерации Владислав Турубара посмертно награжден Золотой Звездой Героя России.

Евгений Примаков о полковнике Ольге Качуре

Армен Гаспарян о генерале армии Василии Маргелове

Маргарита Симоньян о старшем лейтенанте Нурмагомеде Гаджимагомедове

Дмитрий Пучков о летчиках Петре Каштанове и Дмитрии Коптилове

Эдгард Запашный о капитане Богдане Рожкове

Дмитрий Киселев о майоре Иване Додосове

Владимир Мединский о генерале армии Николае Ватутине

Взято отсюда.