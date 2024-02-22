“Анонс капитуляции”? Зеленский подал американцам странный сигнал

Владимир Зеленский заявил, что у него нет плана Б на случай, если США не выделят ему помощь.«

"Нам надо будет найти что-то похожее, конечно, мы найдем, мы не будем просто стоять, мы должны выживать. Нам нужно найти параллельные шаги, параллельные линии", – сказал он в интервью американскому телеканалу Fox News.

По словам Зеленского, без помощи со стороны Запада украинские войска будут нести все больше потерь.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко отметил, что Зеленский, вероятно, хотел продемонстрировать стойкость, но на деле подал американцам очень противоречивый сигнал.«”Я бы на их месте это воспринял как анонс капитуляции. Ведь Зеленский прямо говорит о том, что он исчерпал свой ресурс, что возглавляемая им администрация не располагает возможностями продолжать боевые действия. Подвох для американцев заключается, на мой взгляд, в том, что если они принимают его жалобы, то тем самым снимаются барьеры относительно размеров помощи. Если бы он просил что-то определенное под конкретный план, то американцы могли бы найти для этого какие-то аргументы”, – пояснил эксперт.

По его мнению, Зеленский не представил доводов, которые могли бы сдвинуть с мертвой точки дискуссию в США по поводу помощи Украине.«”В США скоро возобновятся партийные праймериз. Пятого марта они пройдут сразу в пятнадцати штатах, это у них называется “большой вторник”. И в преддверии этого события ни республиканцы, ни демократы не будут предпринимать никаких шагов, которые могут ослабить их авторитет перед электоратом. Соответственно, республиканцы в палате представителей как минимум до этого срока будет затягивать рассмотрение вопроса о выделении помощи Украине”, – добавил Владимир Оленченко.

Белый дом призывает членов конгресса США срочно утвердить законопроект, выделяющий более 60 миллиардов долларов на возобновление помощи Украине. Инициатива уже утверждена сенатом, где большинство у демократов. Палата представителей документ еще не рассматривала, ее спикер Майк Джонсон дал понять, что законопроект в его нынешнем виде не будет одобрен.Итоги. ВечерОтвет РФ на конфискацию активов, запасной план Зеленского и автошколы18:35

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