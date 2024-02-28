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Антонов: в США осознают опасность отправки войск стран ЕС на Украину

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Антонов: в США осознают опасность отправки войск стран ЕС на Украину

В Вашингтоне не могут не осознавать, чем чревата отправка военнослужащих стран Евросоюза на Украину, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

По его словам, провокационные заявления американских военных подталкивают союзников США по НАТО к рассуждениям о “немыслимом”. «”В условиях развязанной Западом против нас гибридной войны провокационные заявления Сухопутных войск США могут привести к самым негативным последствиям. Лишнее тому подтверждение – распоясавшиеся европейские сателлиты Вашингтона, вслух рассуждающие о ранее немыслимом – отправке собственных вооруженных сил на Украину. Американские кураторы не могут не осознавать, чем чревато такое развитие ситуации”, – цитирует дипломата РИА Новости.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее сообщил, что главы европейских государств на конференции в Париже обсудили возможность отправки войск на Украину, но к консенсусу пока не пришли.

Аналитики Сухопутных войск США разместили в соцсетях свод данных о Вооруженных силах РФ, сопроводив публикацию вопросом: “Знаете ли вы своего врага?”

То, что Россия названа в документе “врагом”, вызывает глубокую озабоченность, заявил Анатолий Антонов.

Дипломат напомнил об особой ответственности России и США за стратегическую стабильность, пишет агентство. «”Возвращение к принципу неделимости безопасности – единственный способ предотвращения конфликтов”, – сказал посол РФ в США.

Радио Sputnik ранее писало, как в Кремле отреагировали на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск стран ЕС на Украину.

Взято отсюда.

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