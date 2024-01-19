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«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

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Истории нескольких очевидцев сохранились до наших дней

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

Вот уже почти 70 лет среди жителей Самары ходят рассказы о загадке, которая так и осталась неразрешенной. Это так называемое стояние Зои. До сих пор нет единого мнения, что же произошло в доме на улице Чкалова в январе середине 50-х годов. Уже нет в живых и свидетелей тех таинственных событий. Но остались их рассказы о «чуде, позорящем коммунистов». Часть из них до нас всё же дошла. Подробности — в материале наших коллег из 63.RU.

Легенда гласит…

Согласно общепринятой в народе версии, в праздничные дни на границе 1955 и 1956 годов в доме № 84 на улице Чкалова отдыхала группа молодых людей. Среди них была некая Зоя Карнаухова, работница завода имени Масленникова (ЗИМ). Все ее друзья и подруги разбились на пары, и только девушка осталась одна. По одной из версий, она ждала своего жениха по имени Николай, но он опаздывал.

Когда начались танцы, Зоя сняла со стены икону Николая Угодника и начала кружиться с ней. Но через несколько мгновений она застыла, словно вросла в пол. Девушку нельзя было сдвинуть с места и икону тоже нельзя было взять из рук. При этом сердце Зои билось, но она не подавала никаких признаков жизни.

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

Стояние Зои продлилось 128 дней. Ожила окаменевшая девушка на Пасху. Одни мифотворцы утверждают, что за несколько дней до этого в дом заходил священник, который смог взять у нее из рук икону. И даже называют его имя — отец Серафим. Другие уверены, что к грешнице приходил сам Николай Чудотворец.

При этом все эти подробности стали расходиться в народе спустя несколько десятилетий после самих событий. В советское время не было известно ни имя девушки, ни ее место работы, ни факт про опоздавшего жениха, ни обстоятельства, при которых у нее из рук взяли икону. Знающие люди говорят, что версий, кто же был этот отец Серафим, было аж три. Также до сих пор нет единого мнения, когда началось стояние: на Новый год или на Рождество.

«Желающие посмотреть лезли через окна»

Известно имя хозяйки квартиры — Клавдия Петровна Болонкина. Однако она на вечеринке не была и якобы сама узнала обо всём от незнакомой ей старухи, которая подошла к ней на улице и попросила показать ей чудо. Эти сведения подтверждают слова соседа Болонкиной Владимира Чегурова. Кстати, он также утверждал, что и девушки-то никакой не было.

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

— Вечером 17 января я пришел с работы и увидел у ворот двух соседок. Одна из них была Фоминова Екатерина из квартиры № 3, вторая — Болонкина. Соседки стояли и разговаривали с какими-то двумя старухами. Что это были за старухи, я не знаю — раньше я их никогда не видел. Тут мне Болонкина и говорит: «Вот эти женщины пришли ко мне и хотят посмотреть какую-то каменную девушку, стоящую в зеленом доме. Я им говорю, что у меня ничего и никого нет, а они не верят. Якобы на этот счет на какую-то блаженную Аграфену снизошла Божья благодать». Я, наверное, вскоре забыл бы об этом случае, если бы на другой день, 18 января, с самого раннего утра у нашего двора вдруг не стали собираться люди. Сначала они просто стояли снаружи и смотрели, но потом стали заходить и во двор. Они ходили, всё осматривали и спрашивали жильцов: «А где же окаменевшая девушка?» Когда об этом стали спрашивать и меня, я им сказал: «Видел в своей жизни немало дураков, но чтобы их сразу столько собралось в одном месте, я и подумать не мог». Однако любопытные всё прибывали, — пересказывает слова ныне покойного Чегурова самарский журналист Валерий Ерофеев.

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

По словам соседа Болонкиной, любопытные самарцы вскоре перешли к активным действиям и начали заходить в квартиры и прихватывать на память у жильцов ложки, вилки, чашки и даже одежду.

— Тогда мы перестали открывать любопытным двери. В результате люди стали лезть в окна, а некоторые из них и вовсе разбили. Тогда мы решили, что любопытных не нужно пускать даже во двор. А уже на следующий день, 19 января, я утром заглянул в окно — и ахнул. Мамочка родная! Там уже собралось несколько тысяч человек, и все рвались в наш двор. Вы не поверите, но из-за толпы прекратилось трамвайное движение по улице Арцыбушевской, а троллейбусное — по улице Чкаловской. Кстати, начиная с этого дня, я в течение недели не мог ходить на работу, потому что днем и ночью оборонял свой дом от толпы любопытных, — вспоминал в беседе с Валерием Ерофеевым бывший жилец дома № 84 на улице Чкалова.

«Взрослые говорили об этом много и со страхом»

Тем не менее за несколько дней история разлетелась по городу и вызвала интерес не только обывателей, но и авторитетных лиц. Еще один свидетель тех событий — Андрей Андреевич Савин, работавший в 50-е годы секретарем Куйбышевской епархии.

— Покойный ныне Андрей Андреевич Савин говорил совершенно точно, что владыке Иерониму Захарову, который на тот момент был правящим архиереем, звонили из обкома партии. Попросили, чтобы он выступил с амвона и успокоил народ, сказал, что всё это ерунда. Он согласился, сказал, что церковь тоже против лжечудес, и попросил только одну малую малость: допустить туда его или кого-то из священников — лично засвидетельствовать, что там нет ничего. Но почему-то по такой достаточно простой схеме никто не пошел. Ответили, что перезвонят, и перезвонили через три дня. Сказали, что уже ничего не надо. Это к вопросу о том, пускали ли туда священников, — рассказывает руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Самарской епархии, ректор Самарской духовной семинарии Максим Кокарев.

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

Как говорят самарские старожилы, вскоре дом и окрестности заполнили милиционеры. Внутрь дома зевак не пускали и даже в окна заглядывать не давали. Ажиотаж среди местных был немалый. Вот что написал нам наш подписчик о том времени:

— В 1956 году мне было 9 лет. Взрослые в то время много говорили, что произошло на Чкалова. И, как мне показалось, с испугом. Мы с друзьями подошли к дому, на входе стоял милиционер, нас не пустили. Рядом с домом толпилось человек 20–30, их тоже не пускали. Мы заглянули в окна, занавески закрыты, но не плотно. В окне мелькнуло несколько милиционеров. Потом они вышли и отогнали нас от окон. Наверное, всё это правда.

«Архиерея просили сказать, что ничего не было»: что рассказывают о легендарном стоянии Зои в Самаре почти через 70 лет

При этом повышенный интерес к дому на Чкалова члены партии объясняют «неумным поведением милиции» и любопытством. А потом в «Волжской коммуне» опубликовали фельетон, высмеивающий веру жителей Куйбышева в историю об окаменевшей девушке. Тогда же в народ ушло другое название этого феномена — «чудо, позорящее коммунистов».

Так было или не было?

Каких-то документальных свидетельств, подтверждающих историю чуда на Чкалова, нет. Все «доказательства» — это слова жителей Куйбышева, рассказанные своим родственникам, коллегам или знакомым и дошедшие из уст в уста через года. Самих вероятных очевидцев «стояния» уже нет в живых. Да и самой Зои тоже, если она, конечно же, вообще существовала.

В 2009 году вышел художественный фильм «Чудо», снятый режиссером Александром Прошкиным по мотивам истории «стояние Зои». Сценарий к фильму написал Юрий Арабов. В фильме снялись Константин Хабенский, Сергей Маковецкий и Полина Кутепова.

В 2015 году вышел трехсерийный телевизионный фильм «Зоя» по пьесе Александра Игнашева «Стояние Зои» (режиссер Алла Коровкина, исполнители главных ролей — актеры самарских театров Анастасия Ермилина, Юрий Машкин, Михаил Акаемов.

Взято Источник
20.01.2024

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