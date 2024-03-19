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“Армия готова”. Французский генерал выступил с воинственным заявлением

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"Армия готова". Французский генерал выступил с воинственным заявлением

Французская армия готовится к участию в самых трудных конфликтах, заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль французскому изданию Le Monde.«”Французская армия готова. Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляя об этом и демонстрируя это”, – цитирует фрагмент интервью РИА Новости.

Шилль полагает, что задача войск состоит в демонстрации силы, которая “сдержит нападение на Францию”. Он также предупредил, что Париж способен перебросить 20 тысяч солдат в срок до 30 дней, а общая численность армии насчитывает 145 тысяч солдат, включая резервистов.

Примечательно, что Шилль выступил с таким заявлением на фоне слов президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки солдат НАТО на Украину.

Радио Sputnik рассказало, что министр обороны Италии Гуидо Крозетто осудил слова Франции и Польши отправить войска НАТО на Украину.

Взято отсюда.

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