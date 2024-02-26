Российские военные в зоне проведения спецоперации

Подразделения российской армии вошли в село Работино Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

В воскресенье днем председатель общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов сообщил, что в Работино начались ожесточенные бои, инициатива при этом находится у российские военнослужащих.«”Поселок Работино до недавнего времени оставался для Украины главным символом летнего контрнаступления: за этот клочок искалеченной земли ВСУ заплатили несоизмеримую цену в тысячи человеческих жизней и потеряли огромное количество техники. Как оказалось – напрасно! Ситуация на фронте в корне изменилась: наши доблестные бойцы вошли в Работино, полностью нивелировав краткосрочный успех ВСУ. Российская армия продолжает планомерно и настойчиво наступать, перемалывая силы деморализованного противника”, – сказал Балицкий РИА Новости.

Он добавил, что российские войска за время СВО приобрели бесценный опыт ведения боевых действий.«”Сумели создать и успешно внедрить на передовой последние новинки ВПК. Особенно хочу отметить отечественные беспилотники, равных которым нет на поле боя”, – заключил запорожский губернатор.

Радио Sputnik также сообщало, что в ВСУ рассказали о перемещениях на фронте после отхода из Ласточкино.

Взято отсюда.