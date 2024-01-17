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Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Возбуждено уголовное дело

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Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Возбуждено уголовное дело

Арнольда Шварценеггера задержали в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщает немецкий таблоид Bild. По информации издания, актера и политика, прилетевшего на Всемирный климатический саммит, задержали из-за дорогих часов — копии швейцарского люксового бренда Audemars Piguet.

Издание пишет, что Шварценеггера попросили открыть сумки на таможенном контроле — это обычная проверка, которую проводят даже без каких-либо подозрений. Когда в багаже обнаружились ценные часы, актера задержали. Он объяснил, что везет часы не просто так — 18 января они будут проданы с аукциона перед официальным началом саммита.

Сообщается, что часы были изготовлены на заказ специально для Арнольда Шварценеггера и долгое время оставались в его частной коллекции. Точная цена неизвестна, однако средняя стоимость часов бренда Audemars Piguet составляет 50 тысяч долларов, а некоторые модели могут стоить и несколько сотен тысяч долларов.

Представитель главной таможни Мюнхена Томас Майстер сообщил Bild, что в отношении Шварценеггера возбуждено уголовное дело, поскольку часы следовало зарегистрировать как импорт.

Взято Источник
18.01.2024

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