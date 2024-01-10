Артиллерия ВДВ нанесла удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Российские разведывательные подразделения выявили места размещения личного состава ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, и артиллерия нанесла удары по этим позициям, сообщили в Минобороны РФ. «”Соединения ВДВ нанесли удары из 152-миллиметровых гаубиц 2А36 “Гиацинт-Б” по выявленным разведывательными подразделениями местам размещения личного состава ВСУ на правобережье Днепра, удаленным от линии боевого соприкосновения, и уничтожили большое количество украинских боевиков”, – цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

Позиции ВСУ были поражены в районах населенных пунктов Михайловка, Ивановка, Саблуковка и Качкаровка Херсонской области, пишет агентство. Огонь корректировался с помощью БПЛА, отметили в Минобороны.

Командир огневого взвода с позывным “Ровный” рассказал, по каким целям наносятся удары чаще всего. «”Ведем контрбатарейную борьбу, когда цели прилетают. Заграничной техники тоже хватает. Давим все, что попадается. В основном М777 (американская гаубица), чаще всего попадается”, – уточнил он.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении опорных пунктов ВСУ на Купянском направлении.

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