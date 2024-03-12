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Артиллеристы показали, как уничтожают технику ВСУ с помощью БПЛА

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Артиллеристы показали, как уничтожают технику ВСУ с помощью БПЛА

Видео уничтожения техники ВСУ с помощью лазерного наведения опубликовал телеканал “Звезда”.

В репортаже из расположения разведывательно-ударной батареи 238-й гвардейской артиллерийской бригады группировки войск “Юг” говорится, что благодаря слаженной работе артиллеристов и операторов БПЛА за неделю были уничтожены пять орудий ВСУ, три танка и несколько опорных пунктов.

Огонь по противнику ведется управляемыми снарядами с головкой самонаведения “Краснополь”. Цель “подсвечивает” беспилотник, который находится от нее в четырех километрах и на двухкилометровой высоте. «

"Допустим, здесь у нас цель находится, а здесь у нас беспилотник – он под углом подает целеуказание. В случае чего – мы работаем снарядом "Краснополь" и 100% попадание у нас", – рассказал командир разведывательно-ударной батареи с позывным "Ладога".

Корректировка и “подсветка” с воздуха при ведении огня управляемыми снарядами позволяет добиться уничтожения цели с первого выстрела, подчеркивается в репортаже.

Радио Sputnik также опубликовало кадры уничтожения украинского танка из САУ “Акация”.

Взято отсюда.

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