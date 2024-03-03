Асад пошутил о “нервном расстройстве” из-за санкций Зеленского

Президент Сирии Башар Асад признался, что у него развилось “нервное расстройство” после того, как Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. «

"У меня нервное расстройство с тех пор", – пошутил он в эксклюзивном интервью каналу "Соловьев Live".

По словам Асада, его рассмешило решение Зеленского ввести против него санкции. Сирийский лидер напомнил, что до избрания на пост президента глава киевского режима был комиком.«”Был, кстати, намного успешнее в том качестве”, – заключил сирийский лидер.

Владимир Зеленский в марте 2023 года ввел санкции против Башара Асада сроком на 10 лет. Они подразумевают, в частности, блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на въезд и вывод капитала с Украины.

Также под санкции киевского режима попали премьер-министра Сирии Хусейн Арнус и глава МИД страны Фейсал Микдад.

Радио Sputnik ранее писало о снижении рейтинга доверия украинцев к Владимиру Зеленскому.

Взято отсюда.