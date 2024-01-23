Армия России планомерно продвигается вперед по всей линии фронта, заявил полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.«

"Русские планомерно идут вперед. <…> Они продвигаются метр за метром", – приводит РИА Новости слова полковника.

В интервью немецкому телеканалу NTV Райснер отметил, что российская армия в состоянии прорвать фронт в зоне спецоперации. По его мнению, украинские войска, вероятно, в этом году не начнут новое наступление.

Полковник добавил, что ВС РФ оказывают колоссальное давление на ВСУ по всей линии соприкосновения, заставляя украинских военных использовать все оставшиеся резервы.

Радио Sputnik также сообщало, что российские войска улучшили положение под Красным Лиманом.

Взято отсюда.