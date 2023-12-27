Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Азаров: Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Азаров: Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление

Украина не пойдет в новое контрнаступление в 2024 году на фоне провала предыдущего, считает бывший украинский премьер-министр страны Николай Азаров.«”Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы”, – написал Азаров в социальной сети.

По его словам, даже объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что эти люди будут использованы для наступления, ведь в таком случае Киев их лишится и придет “к полной капитуляции”.

Мобилизация, по мнению экс-премьера, – хороший предлог для киевского режима, чтобы вытребовать у Запада новую помощь.«”Сейчас уже никто не скрывает, а (Владимир, – ред.) Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев – главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы”, – считает Азаров.

Радио Sputnik сообщало, что Украина может лишиться еще ряда территорий.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Происшествия

В Бийске 14-летний подросток получил тяжелую травму, катаясь на снегокате в лесопарке

29.12.2023

 Происшествия

Перенесший инфаркт Боярский обследуется в больнице в Петербурге

29.12.2023

 Происшествия

Блиновская оспорила требование ФНС о выплате более 1,4 млрд рублей налогов

29.12.2023

 Происшествия

Ремонтная бригада устранила дефект теплосети в Барнауле

29.12.2023

 Происшествия

Такой день. Алтайский депутат на выборах президента и розыск за летальный наезд

29.12.2023

 Происшествия

В Бийске при катании на снегокате пострадал подросток

29.12.2023

 Происшествия

Жительница Барнаула поблагодарила доброжелательного кондуктора троллейбуса

29.12.2023

 Происшествия

В Барнауле очищают улицы после снегопада

29.12.2023

 Происшествия

Снегодождь пойдет в алтайском крае 29 декабря

29.12.2023

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix