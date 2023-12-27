Украина не пойдет в новое контрнаступление в 2024 году на фоне провала предыдущего, считает бывший украинский премьер-министр страны Николай Азаров.«”Украина сворачивает самоубийственное контрнаступление. Нового контрнаступления не будет, это уже совершенно очевидно. Ясно, что киевским режимом принята стратегия о сохранении той линии, на которой они сейчас находятся, или стратегия небольших тактических отступлений. Наступающий 2024 год они будут планировать как оборонительный вариант без особых авантюр, и это доставит большие проблемы”, – написал Азаров в социальной сети.

По его словам, даже объявления о новой волне мобилизации вовсе не означают, что эти люди будут использованы для наступления, ведь в таком случае Киев их лишится и придет “к полной капитуляции”.

Мобилизация, по мнению экс-премьера, – хороший предлог для киевского режима, чтобы вытребовать у Запада новую помощь.«”Сейчас уже никто не скрывает, а (Владимир, – ред.) Зеленский на своей пресс-конференции подтвердил, что задача мобилизовать полмиллиона украинцев – главная на данный момент. И надо сделать всё, чтобы все, кто подходит по возрасту, попали под мобилизацию. Думаю, Зеленскому это надо, чтобы пробивать и деньги, и вооружение у Запада. Видите, мы, мол, собираем полумиллионную армию. Ее надо обмундировать, ее надо вооружить. Это огромные затраты, расходы”, – считает Азаров.

Радио Sputnik сообщало, что Украина может лишиться еще ряда территорий.

Взято отсюда.