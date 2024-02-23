Байден анонсировал более 500 санкций против РФ из-за Украины и Навального*

Президент США Джо Байден объявил, что вводит более 500 новых антироссийских санкций из-за смерти Алексея Навального* и продолжающегося украинского конфликта.«

"Сегодня я объявляю о более чем 500 новых санкциях против России за ее продолжающуюся завоевательную войну на Украине и за смерть Алексея Навального*… Мы также вводим новые экспортные ограничения против почти 100 предприятий за предоставление тайной поддержки российской военной машине", – приводит слова американского лидера сайт Белого дома.

Как уточнил Байден, новые санкции затронут финансовый сектор, военно-промышленный комплекс РФ, сети по закупкам, якобы помогающие обходу санкций, а также лиц, связанных с заключением Навального*.

“Мы принимаем меры по дальнейшему сокращению энергетических доходов России. И я поручил своей команде усилить поддержку гражданского общества, независимых СМИ и тех, кто борется за демократию во всем мире”, – заключил президент США.

Радио Sputnik сообщало, что Евросоюз опубликовал 13-й пакет санкций против РФ.

Взято отсюда.