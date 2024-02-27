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“Байден ясно дал понять”. В США высказались об отправке войск на Украину

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"Байден ясно дал понять". В США высказались об отправке войск на Украину

Соединенные Штаты не станут отправлять военных в зону боевых действий на Украине, заявила пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

Так она прокомментировала недавнее заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке военных стран ЕС на Украину. Французский лидер отметил, что такой вариант обсуждается, однако согласия по этому вопросу нет. По его словам, “в развитии ситуации ничего не может быть исключено”.

Как отмечает агентство France-Presse, по словам Уотсон, президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что ВСУ поможет новый пакет американской помощи, если его одобрит конгресс.«

"Президент Байден ясно дал понять, что США не отправят войска участвовать в военных действиях на Украине", – цитирует РИА Новости Уотсон.

Радио Sputnik также рассказало, как в Кремле отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину.

Взято отсюда.

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