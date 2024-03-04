Байден продлил введенный из-за Украины режим ЧС в Соединенных Штатах

Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайной ситуации в стране, введенный из-за событий на Украине в 2014 году, следует из его письме, направленного в конгресс.«

"Я определил, что необходимо продлить национальное чрезвычайное положение, установленное исполнительным указам 13660 из-за Украины", – приводит РИА Новости фрагмент письма главы Белого дома.

“Режим чрезвычайной ситуации” в США был введен 6 марта 2014 года, после чего его действие несколько раз продлевалось по решению американских президентов. В этот раз указ был продлен за день до возможного прекращения.«”Действия и политики лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине, угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности, способствуют незаконному присвоению ее активов, а также действия и политики правительства Российской Федерации… продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США”, – говорится в письме Байдена.

В середине февраля радио Sputnik сообщало, что Байден анонсировал введение еще более 500 санкций в отношении России из-за ситуации на Украине.

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