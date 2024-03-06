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Балицкий прокомментировал подрыв автомобиля члена избиркома в Бердянске

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Балицкий прокомментировал подрыв автомобиля члена избиркома в Бердянске

Подрыв автомобиля в Бердянске, в результате которого погибла член участковой избирательной комиссии, – спланированный террористический акт, заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Ранее сообщалось, что утром в среду в Бердянске прогремел взрыв. По данным следствия, под легковой автомобиль было заложено самодельное взрывное устройство. От полученных в результате детонации травм женщина скончалась. Открыто уголовное дело.«

"Жертвой сегодняшней атаки киевских террористов стала невинная женщина – мать, жена, патриот своей страны. <…> Она была членом избирательной комиссии, и это спланированный террористический акт – попытка запугать. Они надеются помешать нашему законному волеизъявлению, что невозможно", – написал Балицкий в Telegram-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он заверил, что им будет оказана вся необходимая помощь.

Радио Sputnik сообщало, что ФСБ предотвратила теракт с применением химического оружия в Запорожской области.

Взято отсюда.

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