Есть все предпосылки для завершения российской спецоперации на Украине весной или летом следующего года, считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.«

"Я выскажу свою точку зрения, я уверен в том, что спецоперация закончится в следующем году. Скорее всего, что закончится она где-то в конце весны – в начале лета, потому как сам являюсь военным… могу сказать из того, что я понимаю в этом всем происходящем, фронт должен, и я бы в этом очень хотел быть уверенным, что фронт рухнет украинский", – цитирует Балицкого РИА Новости.

По его словам, внутри Украины “происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри”.«”Верю, что в конце весны – в начале лета все закончится… Все предпосылки к этому есть”, – заключил запорожский губернатор.

Ранее радио Sputnik писало, какой неутешительный вывод о шансах ВСУ на победу сделали в Верховной раде.

Взято отсюда.