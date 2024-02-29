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Башар Асад встретился с представителями российской молодежи

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Башар Асад встретился с представителями российской молодежи

Президент Сирии Башар Асад принял в Дамаске главу челябинского регионального отделения “Молодой Гвардии” Максима Голощапова, сообщает URA.ru.«”Делегации МГЕР и сирийского союза студентов встретились с президентом Асадом в Дамаске. Состоялся разговор о роли сирийско-российской молодежи в укреплении сотрудничества между двумя странами, укреплении семьи и общества, а также в отстаивании ценностей и самобытности”, – рассказал изданию Голощапов.

На встрече Асад отметил, что “у нас одни и те же враги и одна и та же ложь”.«”Неонацисты на Украине нападают на мирных жителей и обвиняют Россию, и то, что произошло в Сирии, точно такое же. Если бы президент Путин не принял решение бороться с терроризмом в Сирии, число террористов в России увеличилось бы в геометрической прогрессии”, – отметил сирийский лидер на встрече с представителями российской молодежи.

Радио Sputnik также рассказало, почему Асад призвал арабские страны приостановить контакты с Израилем.

Взято отсюда.

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