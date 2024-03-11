Угрозы главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* начать “серьезную операцию” в Крыму похожи на самопиар или блеф, заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, подчеркнув, что Россия в любом случае готова дать отпор.

Ранее Буданов* заявил о подготовке ВСУ к “серьезной операции” на полуострове. «

"Либо это желание попиариться, либо это, может быть, какой-то блеф. Но, тем не менее, мы бдительности не теряем и готовы дать отпор любому врагу", – сказал Джабаров РИА Новости.

Сенатор, который также является генерал-майором ФСБ в отставке, отметил, что удивлен поведением Буданова*. По мнению Джабарова, для руководителя спецслужб он очень говорливый. «

"Обычно эти люди – руководители спецслужб – очень молчаливые, тем более, вряд ли они будут говорить о своих планах", – пояснил сенатор.

Радио Sputnik также писало, что ЦРУ готовило Буданова* для диверсий на территории России.

Взято отсюда.