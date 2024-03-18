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Белгородский Минздрав назвал число погибших при обстрелах ВСУ за неделю

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Белгородский Минздрав назвал число погибших при обстрелах ВСУ за неделю

В результате обстрелов ВСУ в Белгородской области за неделю погибли 11 человек, 82 пострадали, сообщил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников.«”Всего за неделю с 12-го по 17-е было пострадавших 93 человека, из них, к сожалению, 11 погибли. В настоящее время в стационарах в городе Белгороде, в городской больнице № 2 Белгорода, находится 23 человека, в областной больнице – 17 человек, плюс один пациент поступил утром, а также два ребенка – в детской областной больнице”, – приводит слова Иконникова РИА Новости.

Девять пострадавших находятся в тяжелом, но стабильном состоянии, добавил глава областного министерства здравоохранения на оперативном совещании правительства региона.«”Есть некоторые пациенты, требуют более длительного лечения. С федеральными центрами связались, телемедицинскую консультацию отправили. Вполне возможно, будет принято решение о госпитализации их в дальнейшем в федеральный центр”, – сказал Андрей Иконников.

Ранее радио Sputnik сообщало, как прокомментировал президент РФ Владимир Путин атаки на приграничные российские регионы.

Взято отсюда.

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