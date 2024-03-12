Белый дом подтвердил планы передать Украине новый пакет военной помощи

США намерены передать Украине первый в текущем году пакет военной помощи на сумму около 300 миллионов долларов, заявил на брифинге помощник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.«

"Сегодня от лица президента Джо Байдена я объявляю о передаче экстренного пакета военной помощи Украине стоимостью в 300 миллионов долларов для удовлетворения некоторых из ее наиболее острых нужд", – цитирует его РИА Новости.

Новая помощь подразумевает “большой транш артиллерийских боеприпасов и ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS”, добавил помощник президента США.

По словам Салливана, украинская армия с учетом сложившихся обстоятельств вынуждена экономить боеприпасы, а администрация Белого дома не может без согласования конгрессом нового запроса о помощи Киеву предоставить вооружение без негативного влияния на боеготовность американской армии.

Ранее издание Politico, ссылаясь на знакомых с ситуацией американских должностных лиц, сообщало, что Вашингтон также может объявить о намерении передать Киеву тактические ракеты ATACMS, которые станут частью нового пакета военной помощи на сумму порядка 300 миллионов долларов.

Как следует из статьи, в пакет помощи войдут ракеты старого образца, которые способны преодолевать расстояние свыше 100 километров и нести “сотни кассетных боеприпасов”.

Радио Sputnik писало, что директор ЦРУ Уильям Бернс назвал условие, при котором Украина пойдет на переговоры с Россией.

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