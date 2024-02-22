Белый дом: США не отказались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS

США никогда не отказывались от идеи поставить Украине ракеты ATACMS, заявил на брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.«

"Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной", – цитирует Кирби РИА Новости.

Ранее Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками Украине оружия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, содержащие вооружение, будут законной целью для ВС РФ.

Радио Sputnik сообщало, что на Мюнхенской конференции по безопасности глава украинского МИД Дмитрий Кулеба уговаривал госсекретаря США Энтони Блинкена передать Киеву версию ракет ATACMS максимальной дальности.

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