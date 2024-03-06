Белый дом: ВСУ хотят воевать сами и не просят поддержки иностранных войск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) хотят воевать самостоятельно и не просят поддержки со стороны иностранных войск, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете нацбезопасности США Джон Кирби.

На брифинге в Белом доме он снова комментировал спекуляции о возможности отправки на Украину воинских контингентов западных стран, исключив такой вариант для американских военных.«

"(Владимир) Зеленский этого не просит… Он никогда не просил, чтобы иностранные войска сражались за его страну. Он и его войска хотят сами сделать это, но им нужны инструменты, и с этим мы должны помочь", – цитирует Кирби РИА Новости.

Он напомнил, что президент США Джо Байден с начала конфликта на Украине заявлял, что в этой стране не будет американских войск, которые бы принимали участие в боевых действиях.

Радио Sputnik сообщало, что посол России в США Анатолий Антонов предупредил об угрозе прямого столкновения РФ с НАТО.

Взято отсюда.