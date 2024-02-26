Бербок обвинила Путина в отсутствии стремления к миру на Украине

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе визита в Одессу обвинила президента России Владимира Путина в отсутствии стремления к миру на Украине.«”Путин сейчас не хочет мира. И именно поэтому нам нужно создать максимальное давление на международном уровне на такие страны, как Китай, Иран и Северная Корея. И пока Путин не прекратит эту войну – а он может закончить ее завтра и вывести танки – до тех пор мы должны поддерживать Украину в военном отношении”, – сказала Бербок в интервью телекомпании ZDF.

Она также выступила против возможной капитуляции Украины.«”Для Путина это мир, но это не мир… И мы хотим справедливого мира”, – пояснила она.

Ранее радио Sputnik рассказало, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила Бербок в некомпетентности.

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