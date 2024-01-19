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Берн допустил ослабление санкций для участников переговоров по Украине

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Берн допустил ослабление санкций для участников переговоров по Украине

Швейцария может разрешить въезд на свою территорию лицам, находящимся под санкциями, и прямые авиарейсы из России в случае проведения мирных переговоров по Украине, заявил пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд сообщила, что Владимир Зеленский попросил организовать мирный саммит по Украине для обсуждения “формулы мира”. При этом глава МИД страны Иньяцио Кассис отметил, что без российской стороны достижение мира невозможно.

Пресс-секретарь ответил на вопрос, будут ли сделаны исключения из санкций в случае мирных переговоров по Украине в Женеве.«

"Въезд в Швейцарию и транзит через нее запрещены для физических лиц под санкциями. Однако Государственный секретариат по миграции и Федеральный департамент иностранных дел (МИД, – ред.) могут разрешить исключения, например, если лицо путешествует для участия в конференциях или других международных встречах", – сказал Майенфиш РИА Новости.

Пресс-секретарь подчеркнул, что запрет на полет через воздушное пространство Швейцарии предусматривает исключения, если они выполняются в дипломатических, гуманитарных или медицинских целях.

Радио Sputnik ранее писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Швейцарии о переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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