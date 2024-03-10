реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Беспилотник сбит в Новгородской области, сообщил губернатор

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Беспилотник сбит в Новгородской области, сообщил губернатор

В Новгородской области сбит беспилотник, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Андрей Никитин. «

"Над территорией Новгородской области сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. <…> Жертв, пострадавших и разрушений нет", – написал он в Telegram-канале.

Никитин подчеркнул, что власти работают в плотном контакте с правоохранителями и силовыми структурами.

Он также выразил благодарность силам ПВО Минобороны России.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Взрыв на мосту, беспилотники над Таганрогом и свобода по…

Собрали главное, что случилось за последние семь дней 11 марта…

Требования фермеров Польши о запрете агроимпорта с Украины отказались…

ЕК отказалась выполнять требования аграриев Польши о запрете импорта с…

Десятилетнему россиянину парализовало руку после удара током

Shot: десятилетнему россиянину парализовало руку после удара током в Москве…

В «Спартаке» высказались о ситуации с задержанным в Дубае…

В «Спартаке» выразили надежду на скорое возвращение задержанного в Дубае…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp