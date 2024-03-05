Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью

Беспилотник украинской армии сбит над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что дрон ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны около 12:30 мск.

Таким образом силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на территорию России, подчеркнули в ведомстве

Радио Sputnik сообщало, что подразделения ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром в ДНР.

Взято отсюда.