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Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью

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Беспилотник ВСУ сбит в небе над Белгородской областью

Беспилотник украинской армии сбит над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что дрон ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны около 12:30 мск.

Таким образом силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на территорию России, подчеркнули в ведомстве

Радио Sputnik сообщало, что подразделения ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром в ДНР.

Взято отсюда.

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