Беспилотник украинской армии сбит над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.
Отмечается, что дрон ВСУ был уничтожен средствами противовоздушной обороны около 12:30 мск.
Таким образом силы ПВО пресекли очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа на территорию России, подчеркнули в ведомстве
Радио Sputnik сообщало, что подразделения ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром в ДНР.
Взято отсюда.