Единственным результатом финансирования Киева со стороны США стали бессмысленные смерти украинцев, такого мнения придерживается американский журналист Такер Карлсон.«”Соединенные Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мертвых украинцев. Полностью стертую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее”, – сказал он в своей программе Tucker Carlson Uncensored.

Сейчас, продолжил он, республиканцы в конгрессе США не хотят финансировать эту страну, хотя раньше придерживались другого мнения.«”Теперь очевидно, что единственный результат этих трат – бессмысленные смерти и разрушения”, – заключил журналист.

Радио Sputnik сообщало, что Карлсон категорично высказался о положении Украины.

Взято отсюда.