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Били целенаправленно. Ирландский журналист высказался об ударе по Белгороду

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Били целенаправленно. Ирландский журналист высказался об ударе по Белгороду

Украинские военные целенаправленно били по гражданским объектам в Белгороде, считает ирландский журналист Чей Боуз.«”Украинская армия, финансируемая, вооружаемая и возглавляемая НАТО, только что ударила по центру мирного российского города Белгорода. Они нанесли прямой удар по центру города, чтобы убить невинных мирных жителей. Никакой военной инфраструктуры там нет. Я там бывал”, – написал он в соцсети X.

Военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находившийся в момент атаки в Белгороде, в интервью URA.ru, отметил, что при ракетной атаке на центр Белгорода украинские боевики могли использовать множество ложных целей, показывая, что намерены бить по окраинам области и областного центра.

Эксперт похвалил российские силы ПВО, отметив сложность их работы. «

"ПВО сбивало, но это была массированная атака, били одновременно, были видимо ложные цели <…> Одновременно обстреливали еще населенные пункты, которые находятся на границе Украины. Там уже наши работали ПВО минут за 10-15 до прилета ракет в центр города. Невозможно 100% сбить. ПВОшники работают здорово, честь им и хвала, особенно когда идет массированный атака, но некоторые все-таки попали в цель", – сказал Алехин.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По последним данным МЧС, в результате удара погибли 14 человек, в том числе двое детей, и еще 108 человек пострадали.

Россия запросила заседание Совбеза ООН в связи с обстрелом Белгорода. Его назначили на 00:00 мск. Как сообщил первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский, Москва потребовала присутствия на заседании постпреда Чехии, чтобы тот объяснился за поставки его страной боеприпасов, от которых погибают мирные жители.

Радио Sputnik сообщало, какими ракетами, по данным Минобороны РФ, украинские войска атаковали Белгород.

Взято отсюда.

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