Разбираемся в ситуации

28 февраля 2024, 13:0030Написать комментарий

Театр начинается с вешалки, а скандальное закрытие бара — с барного стула. В День защитника Отечества на всю Россию прогремела новость о скандальной вечеринке в Красноярске с участием травести-артистов. Мужчины переоделись в женщин, один из них в костюме военного пел песню под фонограмму. Об этом каким-то образом узнала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Разгорелся скандал: в бар приходили и силовики, и просто «агрессивно настроенные компании», не обошлось без драк, побоев, заявлений в органы. При чем тут барный стул и зачем понадобилось закрывать заведение, разбиралась корреспондент NGS24.RU Галина Сергиенко.

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По информации NGS24.RU, в «Элтон» баре постоянно проводились тематические вечеринки с травести-артистами.

В отношении владельца клуба проводится проверка из-за проведения «провокационной» вечеринки. По данным сервиса «Контур.Фокус», директором ООО «Элтон Джон Красноярск» является Демченко Артем Александрович. Предприятие работает с мая 2022 года. Также Демченко является владельцем двух похожих заведений в Новосибирске — ООО «Пианобар» и ООО «Элтон Джон».

25 февраля в соцсетях заведения появилась информация о том, что они не работают. Как выяснялось позже, этому поспособствовало движение «Северный человек», об этом активисты движения позже рассказали в своих соцсетях.

После поста Мизулиной в телеграм-канале на бар обрушился шквал критики по всей стране. Не обошлось и без участия местных пабликов. Люди буквально разбились на два лагеря. Одни полностью поддерживают сложившуюся ситуацию и желают смерти гостям заведения, другие же, наоборот, негодуют и желают бару процветания.

— Закрывать должны на основании закона, а не по доносу или прихоти общественников. Так безопаснее для нас с вами, — пишет один из возмутившихся.

— Давно пора этот гадюшник было закрыть, — пишет еще один комментатор.

— Доносы — это самое подлое дело. Из людей мразей клепают и считают правильным. Девице работать надо, трудиться. Не так сложно вернуть статью УК за мужеложство, которую Ельцин в угоду Западу убрал из кодекса, — возмущается еще один.

Не в первый раз уже

Прямо перед Новым годом, 30 декабря 2023, силовики уже навещали красноярский бар «Элтон». Тогда они забрали из заведения всех мужчин, больше 20 человек скрутили, посадили в автобус и увезли в отделение. Там с них взяли объяснения и отпустили домой. После начались судебные разбирательства, заведение обвинили в пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Постановление суда опубликовали в соцсетях заведения.

— В ходе осмотра помещений бара также изъяты записи с камер видеонаблюдения за 30.12.2023 г., при просмотре которых было установлено, как некоторые из посетителей, являясь лицами одного пола, демонстрируют нетрадиционные сексуальные отношения (обнимаются, целуют друг друга в губы). В ходе производства по делу также были опрощены посетители бара и осмотрены отзывы, размещенные в электронном справочнике «2ГИС», согласно которым в баре «Элтон» осуществляется пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений, — указано в документе.

По итогу тогда «Элтон» бар выиграл суд в связи с отсутствием состава административного правонарушения. В этот раз отстоять заведение все-таки не удалось.

Мы обратились к вице-президенту российского подразделения международного комитета защиты прав человека Ивану Мельникову за комментарием. Его мнение — организаторы ходят по острию ножа, но не только они:

— На сегодняшний день существует закон, по которому в Российской Федерации запрещено движение ЛГБТ*. Соответствующие органы должны провести проверку относительно данного шоу, входит ли оно в определение вот этого движения на основании действующего законодательства, и после этого принимать соответствующие процессуальные решения. Естественно, скорее всего, эксперты вынесут решение относительно того, что это подходит под соответствующее определение. Поэтому могут наступить правовые последствия, вплоть до уголовной ответственности. Мое мнение как практикующего юриста, что на тот момент, когда их привлекали (речь о событиях декабря 2023 года. — Прим. ред.), закон о запрете ЛГБТ* мог еще не распространяться на деятельность клуба. Но там, возможно, не пропаганда была. Вопрос в другом — теперь движение ЛГБТ* внесено в список экстремистских, а это уже совсем другая история. Будем объективны, наверное, [организаторам] стоит задуматься, учитывая, что движение признано экстремистским. Это представляет определенную угрозу для них и наступление возможных правовых последствий, — уточнил Иван Владимирович.

Также мы выяснили, не опасно ли другим артистам выступать переодетыми в женщин:

— Ну вы знаете, чисто гипотетически, мое мнение, что им тоже достаточно опасно выступать, потому что в один прекрасный день может появиться человек, который напишет соответствующее заявление. Где-то могут юмор не понять. Конечно, все видят прекрасно некоторых артистов, выступающих на эстраде, и их странные костюмы: перья какие-то, какие-то женские детали одежды на многих певцах, известных у нас на всю страну. В общем, они также находятся в группе риска. Мое мнение, сейчас такое время, что многим стоит задуматься над сменой своего имиджа и репертуара выступлений, — заключил юрист.

* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.

Взято Источник

28.02.2024