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“Битва продолжается”. Рогов о новом успехе российских военных в Работино

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"Битва продолжается". Рогов о новом успехе российских военных в Работино

Российские военнослужащие за минувшие сутки отбили две массированные атаки украинских подразделений в селе Работино на Запорожском фронте, рассказал глава общественного движения “Мы – вместе с Россией” Владимир Рогов.

Минобороны РФ 29 февраля сообщило, что части ВС России закрепились на опорных пунктах в указанном населенном пункте. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 6 марта заявил, что армейские подразделения улучшили позиции в районе этого села.«

"Битва за село продолжается. Наши ребята отбили две крупные атаки украинских боевиков в Работино, куда противник перебрасывает все новые и новые силы. Русские воины держат героическую оборону, накрывая врага, в том числе, непосредственно на подступах к селу", – сказал Рогов в интервью РИА Новости.

Радио Sputnik также сообщало о тяжелых уличных боях в Работино.

Взято отсюда.

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