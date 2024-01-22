Деньги на билеты в Азербайджан и обратно собрали за 1 рабочий день

Новосибирцы решили подарить грузчику с Хилокского рынка Рзе Рзаеву встречу с семьей. За 1 день люди собрали 71 524 рубля, чтобы он смог впервые за полгода увидеть своих дочек.

Во время коммунальной аварии 17 января 2023 года он построил переправу из палет через затопленный перекресток и переносил детей на руках. Городские порталы рассказывали о нем.

В истории простого грузчика, который не смог пройти мимо ЧП, нет впечатляющих сюжетных поворотов, но горожан она не оставила равнодушными. Рза сбился со счету, сколько именно человек он перенес через обжигающий поток, вымок до колен, а на следующий день как ни в чем не бывало пошел на работу. Он приехал в Новосибирск из Азербайджана более 13 лет назад, сначала жил в городе вместе с семьей, но затем из-за роста цен его жена и дочки вернулись на родину. Подробности — в материале наших коллег из NGS.RU.

В последний раз Рза видел собственных детей 7 месяцев назад и даже свой день рождения — 19 января ему исполнилось 45 лет — был вынужден отмечать в одиночестве. Восхищенные его поведением новосибирцы решили, что герой давно заслужил отпуск с семьей.

Для самого известного грузчика Новосибирска это стало полной неожиданностью:

— Вообще не ждал подарка. У меня слезы на глазах от радости. Спасибо, мне очень приятно. Чужих детей не бывает — проходить мимо нельзя и всегда надо помочь. Я считаю, что это моя родина. Огромное спасибо всем, кто скинул денег, дай бог вам здоровья! На самом деле слезы. Спасибо, новосибирцы! У меня слов нет, — сказал он NGS.RU.

История Рзы Рзаева стала неожиданным светлым пятном на фоне коммунальных аварий в Новосибирске, которые оставили без отопления значительную часть левобережья. Все публикации на эту тему мы собрали в одном месте.

Взято Источник

22.01.2024