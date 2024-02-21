Вашингтон не видит условий для переговоров по урегулированию ситуации на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.«

"Блинкен и Лула поговорили о конфликте на Украине, Блинкен дал ясно понять, что США не видят условий для дипломатии", – говорится в сообщении Reuters.

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности российской стороны к переговорам, подчеркивая, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на их ведение.

В Кремле обращали внимание, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, сейчас это возможно только военным путем.

Как заявляли представители российской стороны, урегулирование на Украине возможно при условии учета новых “реалий на земле”, и все требования Москвы хорошо известны.

Радио Sputnik писало, что американский Госдеп опроверг информацию о переговорах с Москвой по поводу Украины.

Взято отсюда.