Председатель совета движения “Другая Украина” Виктор Медведчук назвал фатальные ошибки Владимира Зеленского, которые привели его к краху на посту президента.«”Ошибка первая. Привлечение во власть непрофессионалов. Зеленский вошел в политику по законам шоу-бизнеса и продолжил свою политику именно по этим законам”, – написал он в статье на сайте движения “Другая Украина”.

Второй ошибкой, по мнению Медведчука, стал переход Украины к нацистской идеологии. Благодаря ей из вороватых “Слуг народа” получилось сделать “воинов света”, а все прочие стали “чистым злом”, работающим на Москву.

Третьей осечкой Зеленского стала переоценка западной помощи, подчеркнул политик. «”Зеленский, не будучи профессионалом, искренне считал, что западная поддержка перекроет все риски противостояния с Россией”, – приводит слова Медведчука РИА Новости.

Он также отметил, что Зеленский начал играть на чужом поле с чужими деньгами, оружием и идеями, и предполагал, что никогда не проиграет. В итоге теперь ему придется дорого заплатить за свой провал.«”Он проиграл Украину, проиграл ее экономику, государственность; проиграл сотни тысяч жизней простых украинцев, которые погибли в результате его преступной и безумной игры. Поэтому близится час расплаты, который не за горами. За свои ошибки Зеленскому придется заплатить”, – резюмировал Медведчук.

Радио Sputnik также рассказало, о каких “сигналах” из США предупредили Зеленского.

Взято отсюда.