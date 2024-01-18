Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта, рассказал боец отряда спецназа “Ахмат” с позывным “Аид”.«”Они завели сейчас 111-ю бригаду территориальной обороны (Украины, – ред.), “Азов”* – подмога пришла к 12-й бригаде СПН (специального назначения, – ред.). Много разных заходит… Самое удивительное это, конечно, женская рота на “болото” (название участка местности в Серебрянском лесничестве, – ред.) зашла, состоящая исключительно из женщин”, – сказал “Аид” РИА Новости.

По его словам, предположительно, женское подразделение состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ.«”С таким мы еще не сталкивались, конечно. Думали, может, акустические ловушки, может, кажется (что слышны голоса, – ред.), а потом радиоперехваты послушали, и да, там женщины стоят”, – пояснил боец.

Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.«”Ну, они хорошие специалисты БПЛА… Снайперскую работу тяжело оценить, пока что мы с ними ведем “переписку” снайперскими выстрелами, с помощью БПЛА, артиллерии. Ну, когда пойдем на штурм – посмотрим, как они себя поведут”, – добавил российский военнослужащий.

Радио Sputnik сообщало, что разведчик рассказал, как “птички” указали на женщин в рядах ВСУ.

Взято отсюда.