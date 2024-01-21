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Боец рассказал о “безумно быстром прогрессе” в сфере борьбы с дронами ВСУ

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Боец рассказал о "безумно быстром прогрессе" в сфере борьбы с дронами ВСУ

Находящиеся в зоне СВО бойцы практически каждый месяц получают новые средства борьбы с украинскими дронами, сообщил военнослужащий бригады “Север-V” Южной группировки войск с позывным “Ламбер”.«”Ружья (противодроновые, – ред.) – это уже, грубо говоря, прошлый век. Сейчас у нас установочки намного интереснее, намного серьезнее. Это было эффективно где-то в ноябре”, – цитирует “Ламбера” РИА Новости.

По его словам, “прогресс идет безумно быстро”, и нужно успеть своевременно адаптироваться к технологическим изменениям.«

"Есть у нас РЭБ – радиоэлектронная борьба, также дроновые пушки. Также пользуемся трофейными всякими РЭБами, которые, как говорится, "дарит" нам враг. Против нас все-таки воюют 52 страны (включенные РФ в список недружественных, – ред.), все страны НАТО, поэтому у них очень много чего интересного есть", – рассказал боец.

Ранее радио Sputnik писало, какого важного преимущества лишила ВСУ растущая мощь российской армии.

Взято отсюда.

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