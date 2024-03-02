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Боец ВС России рассказал, что облегчило штурм позиций ВСУ в Тоненьком

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Боец ВС России рассказал, что облегчило штурм позиций ВСУ в Тоненьком

Российские артиллеристы перед штурмом нанесли точечные удары по укрепленным позициям ВСУ в районе населенного пункта Тоненькое, сообщил оператор разведывательного БПЛА группировки войск “Юг” с позывным “Шмель”.«

"Пред тем как штурмовать позиции украинской армии в Тоненьком, куда отошли многие боевики ВСУ из Авдеевки, разведывательные коптеры ВС РФ выявили укрепленные замаскированные наблюдательные пункты и огневые точки противника, и передали полученные данные артиллерии. Наши артиллеристы нанесли ряд точечных ударов по выявленным позициям врага, тем самым значительно облегчив штурм данного украинского укрепрайона", – сказал боец РИА Новости.

Радио Sputnik ранее писало об оружии, сыгравшем ключевую роль при освобождении Авдеевки.

Взято отсюда.

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